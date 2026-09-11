Trump'tan çarpıcı açıklama: Savaş başlattığım için pişman değilim
ABD Başkanı Donald Trump, İran’a karşı savaş başlattığı için pişman olmadığını belirterek, "Pişmanlık kelimesine inanmıyorum. İnsan her zaman kendini biraz sorgulayabilir. Yine olsa aynısını yapardım" açıklamasında bulundu.
ABD Başkanı Donald Trump, Fox haber kanalına verdiği röportajda İran gerilimine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
"YİNE OLSA AYNISINI YAPARDIM"
İran'a karşı savaş başlattığı için pişman olmadığını belirten Trump, "Pişmanlık kelimesine inanmıyorum. İnsan her zaman kendini biraz sorgulayabilir. Yine olsa aynısını yapardım" ifadelerini kullandı.
"İRAN, ABD ŞEHİRLEERİNİ HEDEF ALABİLİR"
İran'ın nükleer kapasitesini yok ettiğini kaydeden Trump, "Biz hayatımıza devam ederken bir anda nükleer silaha sahip olduklarını düşünün. Nükleer silaha sahip olmaları halinde bunu kullanırlardı" şeklinde konuştu. Trump, bu senaryonun gerçekleşmesi halinde, İran'ın İsrail ve Orta Doğu'nun ardından ABD şehirlerini hedef alabileceğini öne sürdü.