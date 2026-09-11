Trump’tan çarpıcı açıklama: Savaş başlattığım için pişman değilim

TRUMP: "SAVAŞ ARA SEÇİMLERİN ARDINDAN SONA ERECEK"

İran savaşının ABD'de Kasım ayında yapılacak ara seçimlerin ardından sona ereceğini yineleyen Trump, bazı destekçilerinin savaş nedeniyle huzursuz olduğu yönündeki iddialara ilişkin "Morallerinin bozuk olduğunu sanmıyorum. İran'ın nükleer silaha sahip olmasına izin vermediğim için çok gurur duyduklarını düşünüyorum" değerlendirmesini yaptı. İran'ın Demokratların onlar üzerindeki baskıyı sona erdireceğine inandığını savunan Trump, "Aslında Demokratların İran'ın nükleer silaha sahip olmasına izin vereceğini düşünüyorlar. Ancak İran nükleer silah sahibi olmayacak" diye konuştu.

Haber Girişi Muhammed Emin Akyıldırım - Editör