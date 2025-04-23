Trump’tan çarpıcı Çin açıklaması: “Adil bir anlaşma yapacağız”

ABD Başkanı Donald Trump, birçok ülkeyle aktif şekilde gümrük tarifeleri konusunda görüşmelerin sürdüğünü belirterek, "Çin ile adil bir anlaşma yapacağız." dedi. Trump, öte yandan Avrupa Birliği’nin gümrük tarifeleri üzerinden ABD’nin istismara uğradığını ifade ederek, “Artık o günler bitti” açıklamalarında bulundu.

Giriş Tarihi: 23 Nisan 2025 19:29

ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'ın bahçesinde sürpriz bir şekilde düzenlediği kısa basın brifinginde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Trump, bugüne kadar gerek Çin, gerek Avrupa Birliği (AB) gerekse diğer ülkelerin, gümrük tarifeleri üzerinden ABD'yi istismar ettiklerini savunarak, "Artık o günler bitti. Bu ülke artık ticaretten para kaybetmeyecek." dedi. Şu anda birçok ülke ile gümrük ve ticaret anlaşmaları yapmak üzere aktif şekilde görüşmeler yaptıklarını kaydeden Trump, bu görüşmelerin sonunda birçok anlaşma yapacaklarını ve bu anlaşmaların hem ABD hem de diğer ülkeler için adil olacağını belirtti.

"ADİL BİR ANLAŞMA YAPACAĞIZ" ABD Başkanı Trump, "Çin ile adil bir anlaşma yapacağız. Adil olacak. Şu anda her şey (görüşmeler) aktif. Herkes yaptığımız şeyin bir parçası olmak istiyor." şeklinde konuştu. Trump, söz konusu anlaşmalar sayesinde ülkedeki gelirleri artıracaklarını ve kendi vatandaşlarının ödediği vergileri düşüreceklerini vurguladı.