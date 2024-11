Trump’tan Çin ve İran karşıtı A Takımı

ABD'nin 47'nci Başkanı seçilen ve 20 Ocak 2025'te görevi devralacak olan Donald Trump, beraber çalışacağı kabinesi belirlemeye başladı. Trump'ın kritik görevler için açıkladığı isimlerin Çin ve İran karşıtı olması dikkat çekiyor.* 2020-2021 döneminde Ulusal İstihbarat Direktörlüğü görevini yürüten eski Kongre üyesi John Ratcliffe, yeni kabinede Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü olarak görev yapacak. Ratcliffe, aşırı sağcı görüşleriyle tanınıyor. Çin ve İran karşıtı sert politikaları savunuyor.* Trump, Savunma Bakanlığı için eski asker ve televizyon yorumcusu Pete Hegseth'i aday göstereceğini açıkladı. Çin karşıtlığı ile bilinin Hegseth, hem Irak hem de Afganistan'da farklı dönemlerde görev yaptı. Bazı yetkililer Hegseth'in bu görev için yeterli olmadığını iddia etti.* Donald Trump, ABD'nin Ortadoğu Özel Temsilciliği görevine emlak zengini golf arkadaşı Yahudi işadamı Steven Witkoff'u atayacağını duyurdu. Witkoff, Filistin'de iki devletli çözüme karşı biri. Gazze saldırıları sırasında ateşkes ve barış görüşmelerine de itiraz etmesiyle dikkat çekmişti.* İşadamı Elon Musk ve girişimci Vivek Ramaswamy yeni kurulacak Hükümet Verimliliği Bakanlığı'nı yönetecek. Trump, ikilinin savurgan harcamaların kesilmesinde etkili olacağını aktardı.ABD Başkanı Joe Biden ile seçilmiş başkan Donald Trump seçimden sonra ilk kez Washington'da bir araya geldi.Görüşmenin başında Oval Ofis'te kameralara poz veren ve el sıkışan Biden ile Trump, birbirlerine teşekkür etti.Biden, başkanlık görevini Trump'a sorunsuz bir şekilde devredeceğini vurgulayarak, "Yeniden hoş geldiniz. Pürüzsüz bir geçiş süreci olmasını bekliyoruz, ihtiyacınız olan her şeyi karşılamak üzere yapabileceğimiz her şeyi yapacağız" diye konuştu. Daha sonra söz alan Trump da "Siyaset zor bir iş ve çoğunlukla dünya çok hoş değil ama bugün dünya güzel. Geçiş süreci olabildiğince pürüzsüz olacak, bunun için çok minnettarım" ifadesini kullandı.Daha sonra Trump ve Biden'ın, Beyaz Saray'daki basına kapalı görüşmesi, yaklaşık iki saat sürdü.Donald Trump ikinci kez ABD'de başkanlık koltuğuna oturmaya hazırlanırken, Amerikalı uzmanlar Türkiye-ABD ilişkilerinin olumlu yönde ilerleyebileceğini düşünüyor. Eski ABD'nin Ankara Büyükelçisi, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi ve Wilson Center Ortadoğu Programı Başkanı James Jeffrey, ikinci Trump döneminde ikili ilişkilerin geleceği konusunda "gayet iyimser" olduğunu vurguladı. Hudson Enstitüsü kıdemli araştırmacısı Luke Coffey ise her yeni ABD yönetiminin müttefiklerle ilişkileri sıfırlama konusunda bir fırsat sunduğunu belirterek, "Bir fırsat sunacak, çünkü hem Başkan Trump hem de Cumhurbaşkanı Erdoğan, pragmatik olabileceğini ve milli meseleleri her tür kişisel anlaşmazlığın önüne koyabileceğini kanıtladı" ifadesini kullandı.Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) tarafından ABD'ye verildiği belirtilen eski bir Türk köyü olan Tatlısu'daki (Mari) helikopter üssünde çalışmalara hız verildiği bildirildi. Rum basınının Mari'deki Evangelos Florakis Helikopter Üssü ile ilgili yayımladığı haber fotoğraflarında, ABD'ye ait askeri iş makinelerinin bölgedeki çalışmalara katıldığı görüldü. Mari'deki deniz üssü ile liman bölgesinde de genişletme çalışmaları yürüten GKRY'nin, bu alanlarda ABD'den teknik destek aldığı ileri sürülürken, helikopter üssünün Vasiliko Elektrik Santrali'ne komşu olarak inşa edilmesi dikkati çekti. ABD'nin bölgede gizli helikopter üssü bulunduğu iddia edilmiş, Pentagon bu iddiaları ve Mari'ye üs kurulması konusuna dair soruları yanıtsız bırakmıştı.