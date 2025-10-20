Trump’tan Çin’e ek gümrük vergisi tehdidi: Bizimle anlaşmamaları halinde ağır bedeller öder

Çin ile ilgili sorulara da yanıt veren Trump, Çin'in kendilerine karşı çok saygılı olduğunu ve gümrük vergileri olarak muazzam miktarda para ödediklerini söyledi.

"MUHTEMELEN 'ÇOK ADİL' BİR ANLAŞMAYA VARACAĞIZ"

Trump, Çin Devlet Başkanı Şi ile Güney Kore'de bir araya geleceğini belirterek, neler yapabileceklerine bakacaklarını ifade etti.

Şi ile muhtemelen "çok adil" bir anlaşmaya varacaklarını düşündüğünü aktaran Trump, "her iki ülke için de iyi olacak bir şey" üzerinde çalışacaklarını kaydetti.

Trump, "Güney Kore'den ayrıldığımızda, bu yanlış olabilir ama, çok güçlü bir ticaret anlaşması yapacağımızı düşünüyorum. İkimiz de mutlu olacağız." dedi.