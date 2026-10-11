ABD Başkanı'ndan coğrafi isimleri değiştirme çıkışı: Sırada Hürmüz için 'Trump Boğazı' var! Atlantik ve Pasifik yerine de yeni isim önerdi

ABD Başkanı Donald Trump, Tennessee eyaletinde, ABD Kongresi'ndeki dengeleri değiştirme gücü olan 3 Kasım'daki ara seçim için Cumhuriyetçi Parti tarafından düzenlenen etkinlikte konuştu.

"Hürmüz Boğazı'nın adını Trump Boğazı olarak değiştirmeyi düşünüyoruz." diyen Trump, konuşmasında zaman zaman İran'la yapılan savaşa değinirken, "İran çok şeytani bir ülke. Terörizmin bir numaralı ülkesi. Eğer nükleerleri olsa çekinmeden kullanırlar." ifadelerini kullandı.

Trump, ABD'nin İran'a saldırılarında hayatını kaybeden Amerikan askerlerine değindiği konuşmasında, "İran'a karşı savaşta kaybettiğimiz o gençler boş yere ölmediler. Tamamıyla deli birinin veya delirmiş bir grubun nükleer silahlara sahip olmasına izin veremezsiniz." dedi.

İran'ın, ülkedeki ara seçimler öncesinde yeni bir saldırı planlayarak ABD'ye zarar verme isteği taşıyor olabileceğini öne süren Trump, "Bu işi çok çabuk bitirebiliriz. Onlara ne kadar iyi davrandığımı bilmiyorlar." dedi.