Trump'tan dikkat çeken FED çıkışı: "Benimle aynı fikirde olmayan kimse başkan olamaz"

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yeni FED başkanına ilişkin açıklamalarda bulundu. Trump açıklamasında, "Yeni Fed Başkanımın piyasa iyi gidiyorsa faizleri düşürmesini istiyorum, piyasayı hiçbir neden yokken mahvetmesini değil." ifadelerine yer verirken, "Benimle aynı fikirde olmayan hiç kimse Fed Başkanı olamayacak." dedi.

Giriş Tarihi: 23 Aralık 2025 22:16 Son Güncelleme: 24 Aralık 2025 00:02

ABD Başkanı Trump, ABD merkezli Truth Social sosyal medya platformu hesabından, konuya ilişkin paylaşımda bulundu. Trump, modern piyasanın, iyi haber olduğunda ya yatay kaldığına ya da düştüğüne işaret ederek, "Wall Street'in aklının eskisi gibi çalışmadığını" öne sürdü. Artık iyi haberler olduğunda "potansiyel enflasyonun" önlenmesi için faiz oranlarının hemen yükseltileceği beklentisiyle piyasanın düştüğünü belirten Trump, "güçlü piyasanın" enflasyona neden olmayacağını savundu.

Trump, "Yeni Fed Başkanımın piyasa iyi gidiyorsa faizleri düşürmesini istiyorum, piyasayı hiçbir neden yokken mahvetmesini değil. Son yıllarda görmediğimiz türden bir piyasa istiyorum, iyi haberde yükselen, kötü haberde düşen, olması gerektiği ve eskiden olduğu gibi." ifadelerine yer verdi. Enflasyonun kendi kendine düzeleceğinin altını çizen Trump, düzelmezse uygun zamanda faizleri yükseltebileceklerini kaydetti.