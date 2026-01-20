Trump’tan dikkat çeken haritalı paylaşım: Kanada, Venezuela ve Grönland ABD toprağı
ABD Başkanı Donald Trump, harita ve fotoğraflarla sınırları yeniden çizdi. Kanada, Venezuela ve Grönland “ABD toprağı” ilan edilirken, Arktik adaya bayrak dikilen kareler gündeme damga vurdu.
ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social hesabından dikkat çeken bir fotoğraf yayımladı. Söz konusu paylaşımdaki haritada Kanada, Grönland ve Venezuela ABD toprağı olarak gösterildi.
Fotoğrafta Trump'ın Avrupa liderleriyle bir toplantıda yaptığı ve haritanın masanın yanında yer aldığı görüldü.
ARKTİK ADAYA BAYRAĞI DİKTİ
Aynı gün Truth Social'da paylaştığı bir başka paylaşımda ise Trump, Grönland'a ABD bayrağı diktiğini gösteren bir fotoğraf yayımladı.
Bu karede Trump'ın yanında Başkan Yardımcısı JD Vance ve Dışişleri Bakanı Marco Rubio da yer alıyordu. Fotoğrafta ayrıca "Grönland ABD toprağıdır" yazan bir tabela yer aldı.
ABD UÇAKLARI GRÖNLAND'DA KONUŞLANDIRILACAK
Öte yandan, Kuzey Amerika Hava Savunma Komutanlığının (NORAD) X sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, "NORAD uçakları yakında Grönland'daki Pituffik Uzay Üssü'ne ulaşacak." ifadesi kullanıldı.
Açıklamada, söz konusu konuşlandırmanın ABD, Kanada ve Danimarka arasındaki savunma iş birliği çerçevesinde uzun süredir planlanan faaliyetlerin bir parçası olduğu belirtildi.
Konuşlandırmanın Danimarka ile koordine edildiği ve görev alan tüm unsurların gerekli diplomatik izinlerle hareket ettiği vurgulanan açıklamada, Grönland makamlarının da planlanan operasyonlar hakkında bilgilendirildiğine işaret edildi.
Açıklamada, uçakların Kuzey Amerika'nın savunulmasına yönelik rutin operasyonlara destek sağlayacağı kaydedildi.