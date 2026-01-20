Sabah Uygulaması
  • Trump’tan dikkat çeken haritalı paylaşım: Kanada, Venezuela ve Grönland ABD toprağı

ABD Başkanı Donald Trump, harita ve fotoğraflarla sınırları yeniden çizdi. Kanada, Venezuela ve Grönland “ABD toprağı” ilan edilirken, Arktik adaya bayrak dikilen kareler gündeme damga vurdu.

SABAH.COM.TR DIŞ HABERLER AA

ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social hesabından dikkat çeken bir fotoğraf yayımladı. Söz konusu paylaşımdaki haritada Kanada, Grönland ve Venezuela ABD toprağı olarak gösterildi.

Fotoğrafta Trump'ın Avrupa liderleriyle bir toplantıda yaptığı ve haritanın masanın yanında yer aldığı görüldü.

ARKTİK ADAYA BAYRAĞI DİKTİ

Aynı gün Truth Social'da paylaştığı bir başka paylaşımda ise Trump, Grönland'a ABD bayrağı diktiğini gösteren bir fotoğraf yayımladı.

Bu karede Trump'ın yanında Başkan Yardımcısı JD Vance ve Dışişleri Bakanı Marco Rubio da yer alıyordu. Fotoğrafta ayrıca "Grönland ABD toprağıdır" yazan bir tabela yer aldı.

ABD UÇAKLARI GRÖNLAND'DA KONUŞLANDIRILACAK

Öte yandan, Kuzey Amerika Hava Savunma Komutanlığının (NORAD) X sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, "NORAD uçakları yakında Grönland'daki Pituffik Uzay Üssü'ne ulaşacak." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, söz konusu konuşlandırmanın ABD, Kanada ve Danimarka arasındaki savunma iş birliği çerçevesinde uzun süredir planlanan faaliyetlerin bir parçası olduğu belirtildi.

Konuşlandırmanın Danimarka ile koordine edildiği ve görev alan tüm unsurların gerekli diplomatik izinlerle hareket ettiği vurgulanan açıklamada, Grönland makamlarının da planlanan operasyonlar hakkında bilgilendirildiğine işaret edildi.

Açıklamada, uçakların Kuzey Amerika'nın savunulmasına yönelik rutin operasyonlara destek sağlayacağı kaydedildi.

TRUMP'IN GRÖNLAND TEHDİDİ

Trump, ülkesinin "ulusal güvenlik amacıyla Grönland'a ihtiyacı olduğunu" ve bunun "inşa edilen Altın Kubbe için hayati önem taşıdığını" ifade etmişti.

Washington'da bir araya gelen ABD, Danimarka ve Grönland dışişleri bakanlarının görüşmesi sonrasında da temel anlaşmazlıkların devam ettiği belirtilmiş, ABD'nin Grönland'ı "ele geçirme arzusunun açık" olduğu kaydedilmişti.

Danimarka Krallığı'na bağlı özerk bölge Grönland, daha önce ABD tarafından gelen ve egemenliğin devredilmesini de içeren yaklaşımları reddetmişti.

Danimarka, son dönemde müttefiklerle birlikte bölgedeki askeri iş birliğini artırma çağrısı yapmıştı. Bu kapsamda Avrupa ülkeleri küçük askeri birlikler ve subayları Grönland'a göndereceklerini açıklamıştı.

Trump bunun üzerine, Grönland ile ilgili tartışmalarda dünya barışının tehlikede olduğunu savunarak, ABD'nin Grönland'ı almasına karşı çıktıkları gerekçesiyle Danimarka, Norveç, İsveç, Fransa, Almanya, İngiltere, Hollanda ve Finlandiya'ya gümrük vergileri getireceğini açıklamıştı.

Grönland'a giden söz konusu 8 Avrupa ülkesi için 1 Şubat'tan itibaren yüzde 10 gümrük vergisi uygulanacağını, 1 Haziran'dan sonra vergi oranının yüzde 25'e çıkarılacağını belirten Trump, Grönland'ın tamamen ve eksiksiz olarak satın alınmasına ilişkin bir anlaşmaya varılana kadar oranın bu şekilde kalacağını bildirmişti.

