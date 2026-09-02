Trump’tan dikkat çeken Hürmüz açıklaması: “Trump Boğazı olarak değiştirmeli miyiz?”

Trump, "Artık burayı ABD'nin kontrolü altına aldığımıza göre, Hürmüz Boğazı'nın adını Trump Boğazı olarak değiştirmeli miyiz? Tıpkı Amerika'nın kendisi gibi, bu boğaz da hiç olmadığı kadar popüler olurdu." ifadelerini kullandı.