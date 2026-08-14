Trump'tan dikkat çeken Hürmüz çıkışı: "ABD toprağı ilan edeceğim"

ABD Başkanı Donald Trump, gündeme dair ilginç açıklamalarda bulundu. ABD Donanması'nın Hürmüz Boğazı'nda tam bir abluka uyguladığını söyleyen Trump, "İran'ı tamamen mağlup ettikten sonra, çok geçmeden Hürmüz Boğazı'nı ABD toprağı ilan edeceğim" dedi.

Trump’tan dikkat çeken Hürmüz çıkışı: ABD toprağı ilan edeceğim
AA

ABD Başkanı Trump, New York'ta Nassau Polis Akademisi'nde katıldığı bir etkinlikte, İran gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Trump’tan dikkat çeken Hürmüz çıkışı: ABD toprağı ilan edeceğim

Trump, ABD Donanması'nın Hürmüz Boğazı'nda tam bir abluka uyguladığını savunarak, "İran'ı tamamen mağlup ettikten sonra, çok geçmeden Hürmüz Boğazı'nı ABD toprağı ilan edeceğim" diye konuştu.

Trump’tan dikkat çeken Hürmüz çıkışı: ABD toprağı ilan edeceğim

Hürmüz Boğazı'ndan ABD'nin istemediği hiçbir geminin geçemediğini kaydeden Trump, ayrıca İran'ın nükleer silaha sahip olmasına izin vermeyeceklerini sözlerine ekledi.

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