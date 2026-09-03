Trump’tan dikkat çeken Hürmüz paylaşımı: Petrol akışı yeniden yükselişte

Görselde sunulan verilere göre, Hürmüz Boğazı üzerinden gerçekleştirilen sevkiyatın daha önce günlük 20 milyon varil seviyesinde bulunduğu, mevcut durumda ise günlük 18 milyon varile ulaştığı kaydedildi.

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