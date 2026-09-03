Trump’tan dikkat çeken Hürmüz paylaşımı: Petrol akışı yeniden yükselişte

ABD Başkanı Trump, Hürmüz Boğazı'ndan geçen petrol sevkiyatına ilişkin görsel paylaşarak küresel petrol akışının yeniden yükselişe geçtiğini ileri sürdü.

Trump’tan dikkat çeken Hürmüz paylaşımı: Petrol akışı yeniden yükselişte
DHA

ABD Başkanı Donald Trump, sanal medya hesabı üzerinden Hürmüz Boğazı'ndaki petrol taşımacılığına dair bir görsel yayımladı.

Paylaşılan görselde, stratejik boğazdan geçen petrol miktarındaki değişime dikkat çekilerek, "Hürmüz'de petrol akışı yeniden yükselişte" ifadesine yer verildi.

Trump’tan dikkat çeken Hürmüz paylaşımı: Petrol akışı yeniden yükselişte

Görselde sunulan verilere göre, Hürmüz Boğazı üzerinden gerçekleştirilen sevkiyatın daha önce günlük 20 milyon varil seviyesinde bulunduğu, mevcut durumda ise günlük 18 milyon varile ulaştığı kaydedildi.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
#DONALD TRUMP #HÜRMÜZ BOĞAZI #ABD

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!