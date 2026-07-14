Trump’tan dikkat çeken Irak açıklaması: “ABD yanlış ülkeye saldırdı”

Irak'tan ABD askerlerinin çekilmesiyle ilgili soruya Trump, "Artık orada orduya ihtiyacımız olduğunu düşünmüyoruz. Elinizdeki çok büyük bir fırsat. Petrol şirketlerinin hepsi şimdi içeri giriyor, Irak'la ortaklıklar yapıyor ve çok iyi anlaşıyorlar. Bu, orada orduya ihtiyacımızın olmadığı çok büyük bir ilişki." yanıtını verdi. Trump, gerekmesi durumunda Irak'ı korumak için bölgede olacaklarını ama bunun "gerekli olacağını düşünmediklerini" kaydetti. Irak Başbakanı Zeydi de, ülkesinin terör örgütü DEAŞ'a karşı mücadelesine dikkati çekerek, bu mücadelenin Irak'a "400 milyar dolardan fazla bir paraya" mal olduğunu vurguladı. Zeydi, DEAŞ'la mücadelenin Irak'ın altyapısını yok ettiğini kaydederek "Bugün Irak'ın bazı şehirleri tamamen yıkılmış durumda, yaşam kampları gibiler. Onları evlerine geri döndürmek için bir planımız var. Adil bir paya ihtiyacımız var." ifadelerini kullandı.