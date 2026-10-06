Haberler

Dünya Haberleri

Trump’tan dikkat çeken İran çıkışı: “Bırakın Los Angeles’ı, San Diego’yu yok etsinler”

Trump’tan dikkat çeken İran çıkışı: “Bırakın Los Angeles’ı, San Diego’yu yok etsinler”

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile savaşın ülkeye etkilerini değerlendirdi. Savaşın "esasen neredeyse bittiğini" ancak bir süre daha devam edebileceğini söyleyen Trump, İran'ın ABD'deki kentlerden birine saldırı düzenleyebileceği bir senaryoya işaret ederek, "Bırakın Los Angeles'ı yok etsinler. San Diego'yu yok etsinler. Bu ödenmesi gereken çok küçük bir bedel." dedi. Öte yandan, California eyaletinin Valisi Gavin Newsom Trump’ın çarpıcı açıklamalarına tepki gösterdi.

Giriş Tarihi: 06 Ekim 2026 21:21

Başkan Trump, Nebraska eyaletinde yaptığı konuşmada, ABD ile İsrail'in İran'a yönelik saldırılarıyla başlayan savaşın ülkeye etkisine yönelik değerlendirmelerde bulundu. ABD'lilerin yükselen fiyatları "ulusal ve küresel güvenliği sağlama"nın bedeli olarak kabul etmesi gerektiğini savunan Trump, savaşın "esasen neredeyse bittiğini" ancak bir süre daha devam edebileceğini söyledi.

Trump, İran'ın ABD'deki kentlerden birine saldırı düzenleyebileceği bir senaryoya işaret ederek, "Bırakın Los Angeles'ı yok etsinler. San Diego'yu yok etsinler. Bu ödenmesi gereken çok küçük bir bedel." diye konuştu. Bu iki kentin bulunduğu California eyaletinin Valisi Gavin Newsom, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, Trump'ın sözlerine tepki gösterdi. Newsom, "Donald Trump, California'yı işgal etmeleri için Ulusal Muhafızları ve Deniz Piyadelerini gönderdikten sonra şimdi de yabancı düşmanlarımızın Los Angeles ve San Diego'yu 'yok etmesi' gerektiğini söylüyor. Akıl sağlığı yerinde değil ve tehlikeli biri." ifadelerini kullandı.