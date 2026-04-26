Trump’tan dikkat çeken İran çıkışı: “Biz havaya uçardık, İsrail dakikalar içinde yok edilirdi”
ABD Başkanı Donald Trump dün gece balo salonunda gerçekleştirilen saldırının hedefi olmasının İran’la olan savaşın olabileceğini işaret ederek, açıklamalarda bulundu. İran’ın nükleere sahip olunmasının engellenmesi gerektiğini ifade eden Trump, İran'ın nükleer silaha sahip olması durumunda ABD'yi "havaya uçuracağını", İsrail'i de "dakikalar içinde yok edeceğini" ileri sürdü.
Trump, Fox News'e yaptığı açıklamada, dün gece yaşanan silahlı saldırıda hedef olmasının sebeplerinden bir tanesinin İran'la yaptığı savaş olabileceğini ima etti. Başkan seçildiğinde kendisine "tehlikeli bir işin var" dediklerini belirten Trump, "Başkanlık için son derece safiyane bir şekilde aday olduğumda, işin bu denli tehlikeli olabileceğini tahmin etmemiştim." dedi.
"NÜKLEER SİLAHA SAHİP OLMASINI ENGELLEMEK ZORUNDAYIZ"
Trump, "Bilirsiniz, eğer gerçekten etkili, yani icraatlarıyla fark yaratan bir başkansanız, sıradan bir başkan olmanıza kıyasla çok daha büyük bir tehlikeyle karşı karşıya kalırsınız." değerlendirmesinde bulundu.
Daha önceki ABD başkanlarının İran konusunda üzerine düşeni yapmadığını ve İran'ın nükleer silah sahibi olmaması konusunda işin kendine kaldığını ifade eden Trump, "İran'ın nükleer silaha sahip olmasını engellemek zorundayız; zira aksi takdirde tüm dünya büyük bir tehlike altına girerdi." diye konuştu.