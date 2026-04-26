Trump’tan dikkat çeken İran çıkışı: “Biz havaya uçardık, İsrail dakikalar içinde yok edilirdi”

Trump, "Biz havaya uçardık. İsrail de İran'ın o silaha sahip olduğu andan itibaren dakikalar içinde yok edilirdi. Bu nedenle, İran'ın nükleer silaha sahip olmasına asla izin veremeyiz." ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı şunları kaydetti:



"47 yıldır devam eden bir süreçten bahsediyoruz. Ama hiç kimse bu konuda kılını bile kıpırdatmadı. Bu işi üstlenmek bize düştü. Ülke tarihindeki en güçlü ekonomiyi inşa etmişken şimdi rotamızdan biraz sapıp, bu felaketin gerçekleşmesini engellemek zorundayız. Ve tam olarak da bunu yaptık. Harika bir iş çıkardık. Bu süreç çok yakında nihayete erecek ve biz bu mücadeleden büyük bir zaferle ayrılacağız."