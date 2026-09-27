Trump'tan dikkat çeken İran çıkışı: "Onlarla anlaşma yapmak istemiyorum"

ABD Başkanı Donald Trump, "Dün gece Hürmüz Boğazı’ndan rekor miktarda petrol taşıdık. Bu miktar savaştan önce çıkardığımızdan daha fazla" dedi. Ayrıca Donald Trump, Hürmüz Boğazı'nın gemi trafiğine açılması için İran'ın yaptığı 7 günlük ateşkes teklifini reddetmesinin ardından bu hafta İran ile daha fazla görüşme gerçekleştirilmesini beklediğini belirterek, "Bir anlaşma yapmak istiyorlar, ancak bu benim yapmak istediğim anlaşma değil" ifadelerini kullandı.

Trump’tan dikkat çeken İran çıkışı: Onlarla anlaşma yapmak istemiyorum
İHA
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ABD ile İran arasındaki çatışmalar, yalnızca iki ülkenin karşılıklı saldırılarıyla sınırlı kalmayarak, bölgedeki deniz taşımacılığını da doğrudan etkiliyor.

Trump'tan dikkat çeken İran çıkışı:

HÜRMÜZ'DE HAREKETLİLİK YOK

Petrol tankerlerinin hedef alınması ve bölgedeki gemi trafiğinin aksaması, küresel petrol arzı açısından kritik öneme sahip boğazdaki hareketliliği daha da sınırlıyor.

Trump'tan dikkat çeken İran çıkışı:

"ANLAŞMA YAPMAK İSTEMİYORUM"

Trump, Axios haber sitesine telefonla verdiği mülakatta körfezdeki krize dair değerlendirmelerde bulundu.

ABD'li müzakerecilerin bu hafta İran ile daha fazla görüşme yapmasını beklediğini söyleyen Trump, "(Bu hafta) İran'la daha fazla görüşme bekliyorum. Bir anlaşma yapmak istiyorlar, ancak bu benim yapmak istediğim anlaşma değil" ifadelerini kullandı.

Trump'tan dikkat çeken İran çıkışı:

"BUNU HER ZAMAN DÜŞÜNÜYORUM"

Trump, İran'a karşı saldırılara yeniden başlamayı düşünüp düşünmediği sorusuna da, "Bunu her zaman düşünüyorum." şeklinde karşılık verdi.

Öte yandan ABD ordusunun Hürmüz Boğazı'ndan çok miktarda petrolün geçişini kolaylaştırdığını savunan Trump, bu hafta sonu boğazdan 20 milyon varilden fazla petrolün ihraç edildiğini öne sürdü.

Trump'tan dikkat çeken İran çıkışı:

TRUMP: "İRAN ANLAŞMA YAPMAK İSTİYOR"

Katar ve diğer bölgesel arabulucular, ABD ve İran arasındaki müzakereleri yeniden canlandırmaya çalışıyor, ancak iki taraf kilit konularda uzlaşmaktan uzak görünüyor.

İran, görüşmelerde Hürmüz Boğazı ve ABD deniz ablukasına odaklanmak isterken, Trump yönetimi ise İran'ın nükleer tavizler vermesini talep ediyor.

ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'nın gemi trafiğine açılması için İran'ın arabulucular aracılığıyla ABD'ye yaptığı son 7 günlük ateşkes teklifini reddetmişti.

Trump, "Hürmüz'ü bir an önce açmak için anlaşma yapmak istiyorlar, çünkü çok fena yeniliyorlar" ifadesini kullanmıştı.

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