Trump'tan dikkat çeken İran çıkışı: "Onlarla anlaşma yapmak istemiyorum"
ABD Başkanı Donald Trump, "Dün gece Hürmüz Boğazı’ndan rekor miktarda petrol taşıdık. Bu miktar savaştan önce çıkardığımızdan daha fazla" dedi. Ayrıca Donald Trump, Hürmüz Boğazı'nın gemi trafiğine açılması için İran'ın yaptığı 7 günlük ateşkes teklifini reddetmesinin ardından bu hafta İran ile daha fazla görüşme gerçekleştirilmesini beklediğini belirterek, "Bir anlaşma yapmak istiyorlar, ancak bu benim yapmak istediğim anlaşma değil" ifadelerini kullandı.
ABD ile İran arasındaki çatışmalar, yalnızca iki ülkenin karşılıklı saldırılarıyla sınırlı kalmayarak, bölgedeki deniz taşımacılığını da doğrudan etkiliyor.
HÜRMÜZ'DE HAREKETLİLİK YOK
Petrol tankerlerinin hedef alınması ve bölgedeki gemi trafiğinin aksaması, küresel petrol arzı açısından kritik öneme sahip boğazdaki hareketliliği daha da sınırlıyor.
"ANLAŞMA YAPMAK İSTEMİYORUM"
Trump, Axios haber sitesine telefonla verdiği mülakatta körfezdeki krize dair değerlendirmelerde bulundu.
ABD'li müzakerecilerin bu hafta İran ile daha fazla görüşme yapmasını beklediğini söyleyen Trump, "(Bu hafta) İran'la daha fazla görüşme bekliyorum. Bir anlaşma yapmak istiyorlar, ancak bu benim yapmak istediğim anlaşma değil" ifadelerini kullandı.