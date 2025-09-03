Trump’tan dikkat çeken komplo çıkışı: Çin ve müttefiklerini hedef aldı!

Çin'in zafer mücadelesinde birçok Amerikalının hayatını kaybettiğini belirten Trump, cesaret ve fedakarlıklarının "haklı olarak onurlandırılıp hatırlanacağını" umduğunu vurguladı.

Trump, "Cevaplanması gereken en önemli soru, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in, bir yabancı işgalciden özgürlüğünü güvence altına almak için ABD'nin Çin'e verdiği muazzam destek ve kandan bahsedip bahsetmeyeceğidir." ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump, Çin'de İkinci Dünya Savaşı'nın sona erişinin 80'inci yıl dönümü dolayısıyla Pekin'de Tiananmen Meydanı'nda yapılan askeri geçit töreninden kısa süre önce sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

"Başkan Şi ve Çin'in muhteşem halkı, harika ve kalıcı bir kutlama günü geçirsin. ABD'ye karşı komplo kurarken lütfen (Rusya Devlet Başkanı) Vladimir Putin ve (Kuzey Kore lideri) Kim Jong Un'a en içten selamlarımı iletin."

Trump, Çin, Kuzey Kore ve Rusya liderlerini ABD'ye karşı komplo kurmakla suçlayarak, şunları kaydetti:

KREMLİN TRUMP'IN İDDİALARINI REDDETTİ

Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov, Rus devlet kanalı Rossiya-24'e yaptığı açıklamada, Trump'ın, Rusya, Çin ve Kuzey Kore liderlerini ülkesine karşı komplo kurmakla suçlamasını değerlendirdi.

Rusya, Çin ve Kuzey Kore liderlerinin akıllarında böyle bir fikrin bulunmadığını vurgulayan Uşakov, "Kimse komplo kurmuyor, kimse bir şey planlamıyor, hiçbir komplo yok." ifadesini kullandı.

Uşakov, Trump ve yönetiminin mevcut uluslararası ilişkilerdeki yaklaşımının herkes tarafından bilindiğini sözlerine ekledi.