Trump’tan dikkat çeken mesaj: İlk kez özel bir şey için hazırız

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail'in işgal girişiminin ve yoğun saldırılarının devam ettiği Gazze Şeridi'nin de yer aldığı Ortadoğu bölgesinde, "harika" gelişmeler olabileceğine dair paylaşımda bulundu. Trump, ABD merkezli Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, "Ortadoğu'da harika şeyler için gerçek bir şansımız var" ifadesini kullandı. ABD Başkanı, Gazze'de bir ateşkesin sağlanmasına dair yeni gelişmelerin yaşandığı dönemde yaptığı paylaşımının devamında, "Hepimiz hayatta ilk kez özel bir şey için hazırız. Başaracağız" değerlendirmesinde bulundu. Trump'ın bu paylaşımı, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ABD'nin başkenti Washington'a yapacağı ziyaretin öncesinde yapması dikkati çekti.