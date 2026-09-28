Trump’tan dikkat çeken paylaşım: Hürmüz’ü "Trump Boğazı" olarak gösterdi
ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından Körfez bölgesinin haritasını paylaşarak Hürmüz Boğazı’nı daire içine aldı ve bölgeyi “Trump Boğazı” olarak nitelendirdi. Trump, daha önce de boğazın adının değiştirilmesini önerebileceğini ve ABD kontrolünde olduğunu savunmuştu.
Sosyal medya platformundan körfez bölgesinin haritasını paylaşan ABD Başkanı Donald Trump, daire içine alınmış Hürmüz Boğazı alanını "Trump Boğazı" olarak nitelendirdi.
TRUMP'TAN HÜRMÜZ BOĞAZI'NDA İSİM DEĞİŞİKLİĞİ ÖNERİSİ
Trump, yine 2 Eylül'de sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımda Hürmüz Boğazı'nın ABD kontrolü altında olduğunu savunarak, adını "Trump Boğazı" olarak değiştirmeyi önerebileceğini belirtmişti.
ABD Başkanı daha önceki bazı açıklamalarında da Hürmüz Boğazı'nın Amerikan donanmasının kontrolü altında olduğunu ve buranın "ABD toprağı" sayılabileceğini iddia etmişti.