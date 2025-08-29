Trump’tan dikkat çeken paylaşım: Washington 14 gün içinde suçsuz bölge olacak

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, başkent Washington'da "güvenliği artırmak ve suçu önlemek" amacıyla alınan kararlarla ilgili değerlendirmede bulundu.

Söz konusu acil durumun ardından Washington'daki araç gasp suçunun yüzde 87 azaldığını aktaran Trump, kendisinin başkent hakkında aldığı kararların ardından "diğer tüm suç kategorilerinin de büyük ölçüde azaldığını" belirtti.

Trump, "Washington DC, planlanandan çok daha hızlı bir şekilde, sadece 14 gün içinde suçsuz bölge olacak." ifadesini kullandı.