Trump’tan dikkat çekici Noel dilek listesi

SEÇİLMİŞ ABD BAŞKANI'NDAN İLGİNÇ SÖYLEMLER

Kanada Başbakanı Justin Trudeau'yu Vali olarak tanımlayan Trump, Trudeau'nun Noel'ini kutladı. Trump, "Kanada bizim 51'inci eyaletimiz olsaydı vergiler yüzde 60 azalır, işletmeler iki kat büyür ve dünyanın hiçbir yerinde olmayan askeri koruma altına alınırlardı" dedi.

Grönland'e de mesaj gönderen Trump, "Bizim orada olmamızı isteyen Grönland halkına da mutlu Noeller" açıklamasını yaptı.