Trump’tan dünyayı sarsan karar: ABD 66 uluslararası kuruluştan çekildi

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, Trump'ın Amerikan çıkarlarını önceleyen kapsamlı bir karar aldığı belirtildi. Açıklamada, ABD'nin artık ulusal çıkarlara hizmet etmediği değerlendirilen 66 uluslararası kuruluştan çekileceği duyuruldu.

ULUSAL ÇIKARLARA AYKIRI VURGUSU

Açıklamada, "Bugün Başkan Donald Trump, artık Amerikan çıkarlarına hizmet etmeyen 66 uluslararası kuruluştan ABD'nin çekilmesini emreden bir başkanlık kararnamesini imzaladı. Söz konusu kararname; tüm yürütme departmanları ve kurumlarına, ABD'nin ulusal çıkarlarına, güvenliğine, ekonomik refahına veya egemenliğine aykırı faaliyet gösteren 35 Birleşmiş Milletler (BM) dışı kuruluş ve 31 BM kuruluşuna katılımını ve mali desteğini durdurma talimatı vermektedir" ifadelerine yer verildi.

ABD'nin hangi kuruluşlardan geri çekileceğinin bilgisi ise açıklamada yer almadı.