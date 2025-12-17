Trump’tan El Salvador hamlesi: Büyükelçiliğe Troy Edgar aday gösterildi

Trump, paylaşımında Edgar'ın 20 Ocak'ta ABD İç Güvenlik Bakanlığına (DHS) atanmasından bu yana olağanüstü bir liderlik ortaya koyduğunu vurguladı.

BUKELE'YE ÖVGÜ, EL SALVADOR'A MESAJ

El Salvador'un bölgede en önemli ortaklardan biri olduğunu ifade eden Trump, Devlet Başkanı Nayib Bukele'nin suç ve uyuşturucu kartelleriyle mücadelede "muazzam bir müttefik" olduğunu belirtti.

Trump, Troy Edgar'ın Batı Yarımküre stratejisinin ilerletilmesinde, Başkan Bukele ile iş birliğinin güçlendirilmesinde ve iki ülkenin güvenliği ile refahının sağlanmasında kilit rol üstleneceğini söyledi.

Edgar, halen İç Güvenlik Bakan Yardımcısı olarak görev yapıyor.

ABD'de, başkanın büyükelçi atamalarını Senatonun onaylaması gerekiyor.