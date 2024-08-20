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Giriş Tarihi: 20.8.2024 03:39 Son Güncelleme: 20.8.2024 03:56

Trump'tan Elon Musk'a yeni görev! Seçilirse bakan yapacak

ABD eski Başkanı ve Cumhuriyetçilerin Başkan adayı Donald Trump, seçilmesi halinde ünlü milyarder Elon Musk’u bakan veya danışman olarak atamayı düşündüğünü açıkladı. Musk, kişisel hesabından sıklıkla Trump yanlısı paylaşımlarda bulunup Biden yönetimini hedef alıyordu.

İHA
Trump’tan Elon Musk’a yeni görev! Seçilirse bakan yapacak

Pennsylvania'daki bir seçim kampanyası etkinliğinin ardından basına konuşan Trump, kabul etmesi halinde Elon Musk'ı kabinede bir göreve atamayı veya danışmanlık görevi vermeyi düşündüğünü söyledi.

"BUNU YAPMAYI ÇOK İSTERİM"

Elon Musk, geçtiğimiz hafta sosyal medya platformu X üzerinde Donald Trump ile bir canlı yayın gerçekleştirmiş ve "ülkenin iyiliği için seçimleri Trump'ın kazanması gerektiğini" söylemişti. Yayın sırasında Musk, Trump'a hükümetin etkin çalışmasına ilişkin bir başkanlık komisyonu kurulmasını ve bu komisyonun başına da kendisinin atanması teklifinde bulunmuştu. Trump, bu teklife "Bunu yapmayı çok isterim" diye cevap vermişti.

Elon Musk, 2016'daki seçimlerde Hillary Clinton, 2020'deki seçimlerde de Joe Biden'ı desteklemişti.

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Trump'tan Elon Musk'a yeni görev! Seçilirse bakan yapacak
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