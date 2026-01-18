Trump’tan Erdoğan’a Gazze daveti

ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Gazze için tarihi bir davette bulundu. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, ABD Başkanı Trump'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Gazze'nin yeniden imarı ve güvenliğinden sorumlu "Barış Kurulu"na kurucu üye olarak davet ettiğini açıkladı. NSosyal hesabından açıklama yapan Duran, "Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi 2803 sayılı kararıyla, ABD Başkanı Donald Trump tarafından açıklanan Gazze İhtilafını Sona Erdirmek için Kapsamlı Planı (Comprehensive Plan to End the Gaza Conflict) desteklemeyi kararlaştırmıştır. Bu çerçevede, Gazze'de güvenliğin sağlanmasından ve yeniden imarından sorumlu olacak Barış Kurulu ve organları tesis edilmektedir. ABD Başkanı Donald Trump, 16 Ocak 2026 tarihinde, Barış Kurulu'nun kurucu başkanı sıfatıyla bir mektup göndererek Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı Barış Kurulu'nda kurucu üye olarak yer almaya davet etmiştir" dedi. Ateşkes sürecinin ikinci aşamasına resmen geçilirken, bu aşamada siyasi geçiş, güvenlik koordinasyonu ve yeniden inşa süreci eşzamanlı yürütülecek. İkinci aşamanın temel yapı taşlarından biri olarak "Gazze Yönetimi Ulusal Komitesi" oluşturuldu.

TRUMP BAŞKANLIK EDECEK

Komitenin başkanlığına Filistin Yönetimi'nin eski Planlama Bakan Yardımcısı Dr. Ali Şaat getirildi. Trump'ın başkanlık edeceği Barış Kurulu, siyasi koordinasyon, diplomatik temaslar ve uluslararası finansman süreçlerinde aktif rol üstlenecek. Kurucu Yürütme Kurulu olarak da tanımlanan yapıda ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff, Trump'ın damadı ve eski başdanışmanı Jared Kushner, eski İngiltere Başbakanı Tony Blair, yatırımcı Marc Rowan, Dünya Bankası Başkanı Ajay Banga ve iş insanı Robert Gabriel yer alıyor.

'GAZZE'YE ÖNCE BEN GİDECEĞİM!'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz ekim ayında Rize'de katıldığı bir toplantı sırasında salondakilerin "Reis bizi Gazze'ye götür" sloganlarına "Gazze'ye önce ben gideceğim sonra siz" yanıtını vermişti.

HAKAN FİDAN DA YER ALACAK

GAZZE'DE yönetişim ve kamu hizmetlerinin koordinasyonu amacıyla "Gazze Yürütme Kurulu" kurulurken bu kurulda Türkiye adına Dışişleri Bakanı Hakan Fidan yer alacak. Bu hamle Türk askerinin Gazze'de görev almasının önünü açacak bir adım olarak değerlendirildi. Kurulda ayrıca Steve Witkoff, Jared Kushner, Tony Blair, Birleşik Arap Emirlikleri Uluslararası İşbirliği Bakanı Reem Al-Hashimy, Katarlı diplomat Ali Al-Thawadi, Mısır istihbarat şefi Hassan Rashad, Marc Rowan, eski BM yetkilisi Nickolay Mladenov, Yakir Gabay ve Sigrid Kaag yer alacak. Eski BM Ortadoğu Özel Temsilcisi Nickolay Mladenov ise "Gazze Yüksek Temsilcisi" olarak görevlendirildi.