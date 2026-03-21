Trump’tan eski FBI direktörünün ölümüne ilişkin skandal ifadeler: “Sevindim”
ABD'de Rus hükümetinin, 2016'daki başkanlık seçimlerini Donald Trump'ın lehine etkilediği iddiaları soruşturan eski Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Direktörü Robert Mueller'ın 81 yaşında hayatını kaybetti. Trump konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda skandal ifadelere yer vererek, “Robert Mueller'ın öldüğüne sevindim” dedi.
Mueller'ın ailesi, eski FBI Direktörü'nün hayatını kaybettiğini açıkladı. Rus hükümetinin, 2016'daki başkanlık seçimlerini Trump'ın lehine etkilediğine dair iddiaları soruşturan Mueller'ın ölüm nedenine ilişkin bilgi verilmedi.
ABD'DEKİ RUSYA SORUŞTURMASI
Robert Mueller, 2001-2013 yıllarında FBI Direktörlüğü görevini yürütmüştü. Rus hükümetinin, 2016'daki başkanlık seçimlerini Trump'ın lehine etkilediği iddiaları üzerine Robert Mueller, 2017'de özel yetkili savcı olarak görevlendirilmiş ve Trump'ın kampanyasının seçim sürecindeki faaliyetleri soruşturulmuştu.