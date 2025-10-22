Trump’tan federal hükümete çarpıcı çağrı: Bana borcunuz var

ABD Başkanı Donald Trump, Oval Ofiste gazetecilerin sorularını yanıtlayarak, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

New York Times (NYT) gazetesinin, Trump'ın Adalet Bakanlığının (DOJ) hakkında yürüttüğü soruşturmalar sebebiyle kendisine yaklaşık 230 milyon dolar tazminat ödemesini talep ettiğine dair iddiasına ABD Başkanı, "Rakamları bilmiyorum. Onlarla (avukatlarla) bu konuyu hiç konuşmuyorum. Tek bildiğim, bana çok para borçlu olacakları." ifadesini kullandı.

Trump, kendisinin para peşinde olmadığını vurgulayarak, söz konusu miktarı hayır kurumlarına bağışlayabileceğini veya Beyaz Saray'da inşaatına başlanan balo salonu için harcayabileceğini dile getirdi.