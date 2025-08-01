Trump'tan Gazze açıklaması: İnsanlar çok aç, yaşananlar korkunç
ABD Başkanı Donald Trump, katil İsrail'in Gazze'de neden olduğu felaket için "soykırım" ifadesini kullanmaktan kaçındı. Gazze'de insanların çok aç ve yaşananların korkunç olduğunu söyleyen Trump, "Bu korkunç bir durum." dedi.
ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği imza töreninde Gazze'deki açlık felaketine ilişkin soruları yanıtladı.
Trump, Cumhuriyetçi Kongre üyesi Marjorie Taylor Greene'nin "Gazze soykırım var" açıklamasına katılıp katılmadığı yönündeki soruyu cevapladı.
"BU KORKUNÇ BİR DURUM"
ABD Başkanı, "soykırım" ifadesini kullanmaktan kaçınırken, "(Gazze'de) İnsanlar çok aç, yaşananlar korkunç. ABD olarak 60 milyon dolar verdik. Sadece insanların beslenmesini istedim ve bu durumda mali olarak yardım ediyoruz. Bu korkunç bir durum." ifadelerini kullandı.
"GÖNDERDİĞİMİZ YARDIMLARI SAHADA GÖREMİYORUZ"
Gazze'ye gönderdikleri finansal yardımların ve gıda yardımlarının İsrail tarafından denetlenmesini istediklerini vurgulayan Trump, bununla birlikte gönderdikleri yardımı sahada göremediklerini kaydetti.
Trump ayrıca, Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un İsrail ve Gazze'den sonra Moskova'ya da gideceğini söyledi.