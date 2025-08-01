Trump’tan Gazze açıklaması: İnsanlar çok aç, yaşananlar korkunç

"BU KORKUNÇ BİR DURUM"

ABD Başkanı, "soykırım" ifadesini kullanmaktan kaçınırken, "(Gazze'de) İnsanlar çok aç, yaşananlar korkunç. ABD olarak 60 milyon dolar verdik. Sadece insanların beslenmesini istedim ve bu durumda mali olarak yardım ediyoruz. Bu korkunç bir durum." ifadelerini kullandı.

"GÖNDERDİĞİMİZ YARDIMLARI SAHADA GÖREMİYORUZ"

Gazze'ye gönderdikleri finansal yardımların ve gıda yardımlarının İsrail tarafından denetlenmesini istediklerini vurgulayan Trump, bununla birlikte gönderdikleri yardımı sahada göremediklerini kaydetti.