Trump’tan “Gazze planı”: Müslüman liderlerle kritik zirve
ABD Başkanı Donald Trump, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu marjında Türkiye, Suudi Arabistan, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Mısır, Ürdün, Endonezya ve Pakistan liderleriyle bir araya gelecek. Trump yönetimi, Arap ve Müslüman ülkelerin Gazze’ye askeri güç göndermesini talep edecek.
Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt'in açıklamasına göre, Trump bugün söz konusu ülkelerin liderleriyle Gazze gündemli kritik bir toplantı gerçekleştirecek.
REHİNELER, ÇEKİLME VE YENİ YÖNETİM PLANI
ABD merkezli Axios'un haberine göre Trump'ın, toplantıda liderlere Gazze'de barış, rehinelerin serbest bırakılması ve savaş sonrası yönetim için önerilerini sunacağı ifade edildi. Planda İsrail'in Gazze'den çekilmesi ve bölgede Hamas'ın olmadığı yeni bir yönetim yapısının kurulması öne çıkıyor.
ARAP VE MÜSLÜMAN ÜLKELERİNDEN ASKERİ DESTEK İSTENECEK
Habere göre Trump yönetimi, savaş sonrası geçiş sürecini yönetmek, yeniden inşa programları için fon oluşturmak ve İsrail'in çekilmesini sağlamak amacıyla Arap ve Müslüman ülkelerin Gazze'ye askeri güç göndermesini talep ediyor.