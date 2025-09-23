Trump’tan “Gazze planı”: Müslüman liderlerle kritik zirve

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt'in açıklamasına göre, Trump bugün söz konusu ülkelerin liderleriyle Gazze gündemli kritik bir toplantı gerçekleştirecek.

REHİNELER, ÇEKİLME VE YENİ YÖNETİM PLANI

ABD merkezli Axios'un haberine göre Trump'ın, toplantıda liderlere Gazze'de barış, rehinelerin serbest bırakılması ve savaş sonrası yönetim için önerilerini sunacağı ifade edildi. Planda İsrail'in Gazze'den çekilmesi ve bölgede Hamas'ın olmadığı yeni bir yönetim yapısının kurulması öne çıkıyor.