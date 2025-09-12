Trump’tan Gazze’de ateşkes açıklaması: Umarım bu durum Katar’a saldırıdan etkilenmez

ABD Başkanı Trump, New York'a gitmek üzere Beyaz Saray'dan ayrılırken basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

"UMARIM HİÇ ETKİLEMEZ"

Trump, İsrail'in Katar'a yönelik son saldırısının Gazze'de olası ateşkes ve esir takası sürecini nasıl etkileyeceğine ilişkin bir soruya, "Umarım hiç etkilemez. Esirlerin serbest bırakılmasını ve bunun bir an önce gerçekleşmesini istiyoruz. Umarım bu durum (Katar'a saldırıdan) hiç etkilenmez." yanıtını verdi.

TRUMP NE DEMİŞTİ?

ABD Başkanı Trump, İsrail'in Katar'a yönelik saldırısına ilişkin önceki açıklamasında, saldırı kararının tamamen İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya ait olduğunu ve saldırıyı durdurmak için "yeterince zamanlarının olmadığını" savunmuştu.