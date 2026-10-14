Trump’tan Grönland mesajı: Petrol, doğal gaz ve maden arama faaliyetleri başlıyor

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından, daha önce ülkesinin kontrolünde olması gerektiğini savunduğu Grönland'a ilişkin açıklamalarda bulundu.

Grönland'da devasa petrol, doğal gaz ve maden arama faaliyetlerinin başlamak üzere olduğunu aktaran Trump, Grönland'ın, hem ülkesi hem de Avrupa'nın savunması ve güvenliği bakımından eşi benzeri olmayan bir öneme sahip olduğunu belirtti.

Trump, "ABD'ye yönelik gelecekte herhangi bir saldırı Grönland üzerinden geçmek zorunda kalacak." ifadesini kullandı.

Savunma sistemlerinin burada insansız hava araçlarını, füzeleri veya "henüz hayal edilmemiş her türlü silahı" rutin olarak etkisiz hale getireceğini savunan Trump, Grönland'ın kendilerine dünyanın hiçbir yerinde olmadığı kadar "zaman, konum ve görüş hattı" sağladığını ifade etti.