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Trump’tan, Güney Kore’ye İran sitemi: “Milyarlarca dolar harcıyoruz”

Trump’tan, Güney Kore’ye İran sitemi: “Milyarlarca dolar harcıyoruz”

ABD Başkanı Donald Trump, Güney Kore’ye kendilerine İran konusunda destek vermemeleri üzerine açıklamalarda bulundu. Güney Kore’ye Kuzey Kore karşısında milyarlarca dolar harcadıklarını belirten Trump, “Sizi korumak için 29 bin askerimiz var ama İran'da yapılacak çok kolay bir askeri operasyonda bize yardım etmeyecek misiniz?” dedi.

Giriş Tarihi: 17 Ağustos 2026 22:32

ABD Başkanı Trump, Oval Ofis'te düzenlediği basın toplantısının ardından Güney Kore ile ilgili son açıklamalarını değerlendirdi. Trump, uzun yıllardır milyarlarca dolar harcayarak Güney Kore'yi askeri açıdan Kuzey Kore'ye karşı koruduklarını ancak bunun karşılığını alamadıklarını savundu. "Güney Kore'yi korumak için milyarlarca dolar harcıyoruz, aynı şey NATO için de geçerli, Avrupa'yı Rusya'dan korumak için yüz milyarlarca dolar harcıyoruz." diyen Trump, Güney Kore liderini İran'la savaşta ABD'ye destek vermesi için aradığında "Hayır" cevabını aldığını aktardı.

"Ben de bir dakika dedim. Orada, komşunuz Kim Jong-un'dan sizi korumak için 29 bin askerimiz var ama İran'da yapılacak çok kolay bir askeri operasyonda bize yardım etmeyecek misiniz? Bu çok tuhaf." diye konuşan Trump, Seul'ün bu tavrını üzüntüyle karşıladıklarını dile getirdi.