Trump’tan Hamas’a ateşkes uyarısı! “Henüz değil dedim”

Trump, ABD merkezli Truth Social sosyal medya platformu hesabından, konuya ilişkin paylaşımda bulundu. Bölge ve çevredeki ülkelerin, Hamas 'ın 10 Ekim'de İsrail ile imzaladığı ateşkesin şartlarına uymaması durumunda " Gazze 'ye ağır bir kuvvetle girerek" bu durumu "düzeltme niyetlerini" ABD'ye ilettiklerini ileri süren Trump, bu niyetlerini ileten ülkelere "henüz değil" yanıtını verdiğini kaydetti.

"UMUT VAR"

Donald Trump, Hamas'ın ateşkesin şartlarına uymaya devam edeceğine dair "umutların var olduğunu" savundu. Bu konuda "yardımcı olmak" isteyen tüm ülkelere teşekkür eden Trump, "Ayrıca Orta Doğu'ya ve ABD'ye gösterdikleri ve verdikleri tüm yardımlar için büyük ve güçlü Endonezya ülkesine ve harika liderine teşekkür etmek istiyorum." ifadesini kullandı.