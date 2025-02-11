Trump’tan Hamas’a tehdit: Kıyamet kopacak

Esirlerin parça parça değil, tamamının serbest bırakılmasını isteyen Trump, "Hepsi, parça parça değil; iki, bir, üç, dört veya iki değil, cumartesi günü saat 12.00'ye kadar iade edilmezlerse, işte o zaman kıyametin kopacağını söyleyebilirim" şeklinde konuştu.

"HAMAS NE DEMEK İSTEDİĞİMİ ANLAYACAK"

Bu konudaki nihai kararı İsrail'in kendisinin vereceğini belirten Trump, "Cumartesi günü saat 12.00'de esirlerin hepsini geri istiyoruz. Kendi adıma konuşuyorum. İsrail bunu değiştirebilir. Ancak kendi adıma, cumartesi günü saat 12.00. Eğer rehineler burada olmazlarsa, kıyamet kopacak" dedi. "Kıyamet kopacak" derken neyi kastettiği sorulduğunda ise Trump, "Öğreneceksin, onlar da öğrenecek. Hamas ne demek istediğimi anlayacak" yanıtını verdi.