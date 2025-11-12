Trump’tan Herzog’a dikkat çeken mektup: “Netanyahu’yu affedin”

İsrail basınının yayımladığı mektupta Trump, Netanyahu hakkındaki davaların "siyasi ve haksız" olduğunu savundu.

HERZOG: AF İÇİN RESMİ BAŞVURU ŞART

İsrail Cumhurbaşkanlığı Basın Ofisi'nden yapılan açıklamada, Trump'ın mektubunun alındığı doğrulanırken, bir kişinin affedilmesi için Cumhurbaşkanlığına resmi talep sunulması gerektiği vurgulandı.

Trump, geçen ay İsrail Meclisinde yaptığı konuşmada, Herzog'a dönerek Netanyahu'yu affetmesini istemişti. Herzog ise Trump'ın Meclisteki konuşmasında bu talebe sessiz kalmayı tercih etmişti.

İsrail tarihinde görevdeyken yargılanan ilk Başbakan olarak tarihe geçen Netanyahu hakkındaki yolsuzluk davaları uzun yıllardır sürüyor.