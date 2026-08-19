Trump’tan Hürmüz açıklaması: Eskisi kadar önemli olmayacağını düşünüyorum
ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da İran’la yaşanan gerilime ilişkin yeni açıklamalarda bulundu. İran'a yönelik yeni yaptırımlara hazırlandıklarını ve bunların güçlü olacağını belirten Trump, Hürmüz Boğazı’na ilişkin ise, “Alternatif rotalar ve yeni döşenen boru hatları dolayısıyla eskisi kadar önemli olmayacağını düşünüyorum” dedi.
ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'da kripto para şirketlerinin yöneticileriyle yaptığı toplantıdan önce basın mensuplarına gündemi değerlendirdi. İran'a yönelik yeni yaptırımlara hazırlandıklarını ve bunların güçlü olacağını belirten Trump, yaptırımların ne zaman uygulanacağı konusunda net bir bilgi vermedi.
Hürmüz Boğazı'nın tamamen ABD donanması tarafından kontrol edildiğini savunan Trump, sadece kendilerinin onay verdiği gemilerin boğazı kullanabildiğini ve bu yolla önemli miktarda petrolün dünyaya ulaştırıldığını ifade etti. Trump, Hürmüz Boğazı'na ilişkin, "İnsanlar daha önce hiç akıllarına gelmemiş başka alternatifler buldu.
Texas, Alaska, Louisiana ve diğer yerler. Buna ek olarak, rekor sayıda boru hattı inşa ediliyor. Dolayısıyla Hürmüz Boğazı'nın eskisi kadar önemli olmayacağını düşünüyorum." değerlendirmesini yaptı.