Trump’tan Hürmüz açıklaması: Eskisi kadar önemli olmayacağını düşünüyorum

TRUMP'TAN KUZEY KORE LİDERİ KİM JONG-UN AÇIKLAMASI



Öte yandan Trump, aynı basın toplantısında Kuzey Kore ile iyi bir ilişkiye sahip olduğunu ve Güney Kore ile devasa boyuttaki ortak askeri tatbikatları artık gerekli görmediğini anlattı. "Kim Jong-un (Barack) Obama'dan ve (Joe) Biden'dan hoşlanmazdı ancak biz iyi anlaşıyoruz." diyen Trump, kendi başkanlığı döneminde Pyongyang ile hiçbir sorun yaşamadıklarını vurguladı. Trump, "Kuzey Kore'ye karşı bu devasa askeri tatbikatları yapmamız hoşuma gitmiyor. Devasa bir savaş tatbikatı yapıyorduk. Açıkçası, bugüne kadar bize oldukça iyi davranmış bir ülkeye karşı bunun çok aşağılayıcı olduğunu düşünüyorum." diye konuştu. İran'la savaşında Güney Kore'nin kendilerine yardım etmeyi reddettiğini ifade eden Trump, bundan hiç hoşlanmadığını dile getirdi.

Haber Girişi Serhat Kandiloğlu - Editör