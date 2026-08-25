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Trump'tan Hürmüz açıklaması: Tüm mayınlar kaldırıldı

Trump'tan Hürmüz açıklaması: Tüm mayınlar kaldırıldı

Son dakika haberleri: ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'ndaki tüm mayınların kaldırıldığını açıkladı. Trump ayrıca, Hürmüz Boğazı’na yeni mayınların döşenmesine yönelik "sıfır tolerans" politikasının tam olarak yürürlükte olduğunu vurguladı.

Giriş Tarihi: 25 Ağustos 2026 17:39 Son Güncelleme: 25 Ağustos 2026 18:04

ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'ndaki tüm mayınların kaldırıldığını belirterek, "İran yeni mayın yerleştiren herhangi bir gemi veya teknenin derhal yok edileceği konusunda bilgilendirildi. Hürmüz Boğazı ve Kazma Dağı'nın her bir karış karesini izliyoruz." dedi.

Trump, Hürmüz Boğazı'ndaki deniz mayınlarının durumuna ilişkin açıklama yaptı. Trump sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Az önce Hürmüz Boğazı'ndaki uluslararası sulardaki bütün mayınların kaldırıldığı veya imha edildiğine ilişkin ABD Donanması tarafından bilgilendirildim" dedi. Trump, "İran, yeni mayınlar yerleştiren herhangi bir gemi veya teknenin sistematik olarak anında imha edileceği konusunda bilgilendirildi" ifadelerini kullandı.