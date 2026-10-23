Haberler

Dünya Haberleri

Trump'tan Hürmüz Boğazı açıklaması: Bir yıl öncesine kıyasla daha fazla petrol çıkarıyoruz

Trump'tan Hürmüz Boğazı açıklaması: Bir yıl öncesine kıyasla daha fazla petrol çıkarıyoruz

ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'ndan bir yıl öncesine kıyasla daha fazla petrol çıkardıklarını belirterek "Hatta geçen hafta, savaştan önceki herhangi bir dönemden daha fazla petrol çıkardık. Bu, önemli bir anlaşmazlık konusuydu" dedi.

Giriş Tarihi: 23 Ekim 2026 20:18 Son Güncelleme: 23 Ekim 2026 20:19

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da gazetecilere açıklamalarda bulundu. ABD'nin İran ile uzun süreli bir çatışmaya hazırlandığına yönelik iddialara ilişkin konuşan Trump, "Bunu çok hızlı bir şekilde bitirebiliriz ama İran başarısızlığa sürüklenen bir ülke ve istediğimiz tüm petrolü çıkarıyoruz. Bunu Hürmüz Boğazı'nda, donanmamızın faaliyetlerinde görüyorsunuz. Herkes petrol çıkarıyor. Hatta geçen hafta, savaştan önceki herhangi bir dönemden daha fazla petrol çıkardık. Bu, önemli bir anlaşmazlık konusuydu" dedi. "İSTEDİĞİMİZ HER ŞEYİ ELDE EDİYORUZ" Trump, "Paraları yok. Asıl soru şu: Onların işini tamamen bitirmek mi istiyoruz, yoksa kendi kendilerine tükenmelerine mi izin vermek istiyoruz? Çünkü istediğimiz her şeyi elde ediyoruz. Bakın, bugün Hürmüz Boğazı'ndan bir yıl öncesine kıyasla daha fazla petrol çıkarıyoruz" şeklinde konuştu.

"BU, BİRLEŞİK KRALLIK'I ÇOK ZENGİN BİR ÜLKE HALİNE GETİRECEK"" Yarın Florida'da oy kullanacağını belirten Donald Trump, Somali kökenli Kongre üyesi Ilhan Omar'a ilişkin, "Bana kalırsa onun bütün hayatı bir dolandırıcılık. Hayatı tamamen bir dolandırıcılıktan ibaret" ifadelerini kullandı. Ukrayna'da devam eden Starlink uydusu sorununa değinen Trump, "Bu konuyu inceleyeceğim" dedi. Bugün İngiltere Başbakanı Andy Burnham ile görüştüğünü belirten ABD Başkanı, "Kuzey Denizi'ndeki petrol kaynaklarını kullanıma açtıklarını konuştuk. İki yıldır onlardan bunu yapmalarını istiyordum. Önceki başbakan Starmer, çok iyi bir adam ama bunu başaramadı. Şimdiki başbakan ise başarıyor. Andy bunu gerçekleştiriyor. Bunun liberal ilkelere aykırı olduğunu tahmin ediyorum ama neyin doğru olduğunu biliyor. Bu, Birleşik Krallık'ı çok zengin bir ülke haline getirecek" diye konuştu.