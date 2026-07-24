Trump’tan Hürmüz Boğazı açıklaması: Gemilere verilecek her türlü zarar İran parasıyla karşılanacak

ABD Başkanı, bir sonraki duyuruya kadar, Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemilere, kargolara verilecek veya bunlarla ilgili oluşacak her türlü zararın "ABD'nin elinde bulunan ve kontrol ettiği İran parasıyla karşılanacağını" bildirdi.

Bu zararların çok büyük olabileceğini kaydeden Trump, bunu "yapılması gereken ve hakkaniyetli bir adım" olarak nitelendirdi.

HÜRMÜZ BOĞAZI'NIN ÖNEMİ

Dünyanın en kritik enerji geçiş noktalarından biri olan Hürmüz Boğazı, küresel petrol ve sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ticaretinde stratejik bir konuma sahip. Basra Körfezi'ni Umman Körfezi ve Hint Okyanusu'na bağlayan boğaz, başta Suudi Arabistan, Irak, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Katar ve İran olmak üzere bölge ülkelerinin enerji ihracatında kilit rol oynuyor.