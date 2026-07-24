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  • Trump'tan Hürmüz Boğazı açıklaması: Gemilere verilecek her türlü zarar İran parasıyla karşılanacak

Trump'tan Hürmüz Boğazı açıklaması: Gemilere verilecek her türlü zarar İran parasıyla karşılanacak

ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'nda gemiler ve kargolara verilecek her türlü zararın, ABD'nin elinde bulunan ve kontrol ettiği İran parasıyla karşılanacağını ifade etti. Bu zararların çok büyük olabileceğini kaydeden Trump, bunu "yapılması gereken ve hakkaniyetli bir adım" olarak nitelendirdi.

Trump’tan Hürmüz Boğazı açıklaması: Gemilere verilecek her türlü zarar İran parasıyla karşılanacak
AA

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından İran'a ilişkin açıklamada bulundu.

Trump’tan Hürmüz Boğazı açıklaması: Gemilere verilecek her türlü zarar İran parasıyla karşılanacak

"HER TÜRLÜ ZARAR İRAN PARASIYLA KARŞILANACAK"

ABD Başkanı, bir sonraki duyuruya kadar, Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemilere, kargolara verilecek veya bunlarla ilgili oluşacak her türlü zararın "ABD'nin elinde bulunan ve kontrol ettiği İran parasıyla karşılanacağını" bildirdi.

Trump’tan Hürmüz Boğazı açıklaması: Gemilere verilecek her türlü zarar İran parasıyla karşılanacak

Bu zararların çok büyük olabileceğini kaydeden Trump, bunu "yapılması gereken ve hakkaniyetli bir adım" olarak nitelendirdi.

HÜRMÜZ BOĞAZI'NIN ÖNEMİ

Dünyanın en kritik enerji geçiş noktalarından biri olan Hürmüz Boğazı, küresel petrol ve sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ticaretinde stratejik bir konuma sahip. Basra Körfezi'ni Umman Körfezi ve Hint Okyanusu'na bağlayan boğaz, başta Suudi Arabistan, Irak, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Katar ve İran olmak üzere bölge ülkelerinin enerji ihracatında kilit rol oynuyor.

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Trump’tan Hürmüz Boğazı açıklaması: Gemilere verilecek her türlü zarar İran parasıyla karşılanacak

Uzmanlara göre dünya petrol ticaretinin yaklaşık beşte biri Hürmüz Boğazı üzerinden gerçekleştiriliyor. Bu nedenle bölgede yaşanabilecek herhangi bir askeri gerilim, deniz trafiğinin aksaması ya da boğazın geçici olarak kapanması ihtimali, küresel enerji piyasalarında fiyat dalgalanmalarına ve tedarik endişelerine yol açabiliyor.

Yaklaşık 39 kilometre genişliğe sahip Hürmüz Boğazı'nda gemilerin kullandığı seyir koridorları ise çok daha dar bir alanda bulunuyor. Bu durum, boğazı hem ticari hem de askeri açıdan son derece hassas bir geçiş noktası haline getiriyor.

Trump’tan Hürmüz Boğazı açıklaması: Gemilere verilecek her türlü zarar İran parasıyla karşılanacak

Enerji güvenliği açısından kritik öneme sahip olan Hürmüz Boğazı, Orta Doğu'daki jeopolitik gelişmelerin merkezinde yer almayı sürdürüyor. Bölgede yaşanan her gerilim, sadece bölge ülkelerini değil, küresel ekonomiyi ve uluslararası enerji piyasalarını da doğrudan etkileyebilecek sonuçlar doğuruyor.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör
#HÜRMÜZ BOĞAZI #DONALD TRUMP #ABD #İRAN

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