Trump'tan Hürmüz'de yeni savaş sinyali: Üçüncü uçak gemisi yola çıktı! "Onlarla barış sağlayabileceğimi düşünmüyorum"

"DÜN GECE REKOR KIRDIK" İran savaşını diğer savaşlarla karşılaştıran Trump, "Vietnam'da 20-21 yıl kaldık. Afganistan'da yıllarca kaldık. Kore'de yıllarca kaldık. Ben 6 aydır İran'dayım ve İran'ın nükleer kapasitesini ortadan kaldırdım. Donanmalarını imha ettim, 159 gemi denizin dibinde. Hava kuvvetlerini ortadan kaldırdım. Bütün uçakları gitti. Radarlarını yerle bir ettim. Bu yüzden dün gece Boğaz'dan tarihte herhangi bir zamanda geçtiğinden daha fazla petrol geçti. Dün gece rekor kırdık" dedi.

"BOĞAZI ONLARIN ÜZERİNE KAPATTIK" Trump, savaş öncesinde İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapatabileceğinin farkında olup olmadığı sorusuna ise, "Böyle bir tehdit her zaman vardı ve bir süre işe yaradı. Ama esasen boğazı onların üzerine kapattık. Onlar 'Kapatacağız' dedi, ben de 'Kapatırsanız büyük sorun yaşarsınız' dedim. Boğazı kontrol altına aldık" cevabını verdi.