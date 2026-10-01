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Trump'tan Hürmüz'de yeni savaş sinyali: Üçüncü uçak gemisi yola çıktı! "Onlarla barış sağlayabileceğimi düşünmüyorum"

ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik devam eden savaşla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. ABD Başkanı Donald Trump, "İran'la hiçbir zaman barış sağlanabileceğini düşünmüyorum" dedi. Bu konuşmanın ardından ABD'nin Orta Doğu'ya "USS Theodore Roosevelt" uçak gemisi ile bir deniz piyade tümeni daha gönderme kararı aldığı belirtildi.

Trump’tan Hürmüz’de yeni savaş sinyali: Üçüncü uçak gemisi yola çıktı! Onlarla barış sağlayabileceğimi düşünmüyorum
AA
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ABD Başkanı Donald Trump, 28 Eylül'de Beyaz Saray'da ABD merkezli Time dergisine verdiği röportajda İran savaşı, İsrail ve Orta Doğu'ya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Trump'tan Hürmüz'de yeni savaş sinyali: Üçüncü uçak gemisi yola çıktı!

"SAVAŞIN SÜRMESİNİ İSTEDİM"

İran savaşının başında bunun 6 ila 8 hafta süreceğini söylemesine rağmen savaşın 7. ayına girdiği ve bunun neden bu kadar uzun sürdüğü şeklindeki soru üzerine Trump, "Nükleer tesisleri vurduğumuzda, tesisler binlerce ton enkazın altında kaldı. Orada durabilirdim. Ancak bunun uygun olmayacağını düşündüm" dedi.

Trump'tan Hürmüz'de yeni savaş sinyali: Üçüncü uçak gemisi yola çıktı!

"ONLARLA GERÇEK BİR ANLAŞMA YAPMAK İSTİYORUM"

İran ile "gerçek bir anlaşma" yapmak istediklerini vurgulayan Trump, "O noktada durabilirdim ama daha ileri gitmeye karar verdim. Çünkü farklı bir şekilde yeniden baş göstermelerini istemedim" dedi.

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Trump'tan Hürmüz'de yeni savaş sinyali: Üçüncü uçak gemisi yola çıktı!

"DÜN GECE REKOR KIRDIK"

İran savaşını diğer savaşlarla karşılaştıran Trump, "Vietnam'da 20-21 yıl kaldık. Afganistan'da yıllarca kaldık. Kore'de yıllarca kaldık. Ben 6 aydır İran'dayım ve İran'ın nükleer kapasitesini ortadan kaldırdım. Donanmalarını imha ettim, 159 gemi denizin dibinde. Hava kuvvetlerini ortadan kaldırdım. Bütün uçakları gitti. Radarlarını yerle bir ettim. Bu yüzden dün gece Boğaz'dan tarihte herhangi bir zamanda geçtiğinden daha fazla petrol geçti. Dün gece rekor kırdık" dedi.

Trump'tan Hürmüz'de yeni savaş sinyali: Üçüncü uçak gemisi yola çıktı!

"BOĞAZI ONLARIN ÜZERİNE KAPATTIK"

Trump, savaş öncesinde İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapatabileceğinin farkında olup olmadığı sorusuna ise, "Böyle bir tehdit her zaman vardı ve bir süre işe yaradı. Ama esasen boğazı onların üzerine kapattık. Onlar 'Kapatacağız' dedi, ben de 'Kapatırsanız büyük sorun yaşarsınız' dedim. Boğazı kontrol altına aldık" cevabını verdi.

Trump'tan Hürmüz'de yeni savaş sinyali: Üçüncü uçak gemisi yola çıktı!

ÜÇÜNCÜ UÇAK GEMİSİ YOLA ÇIKTI!

İsrail'de yayın yapan i24 televizyonunun bir ABD'li yetkiliye dayandırdığı haberinde ise, ABD'nin üçüncü uçak gemisi ve ikinci deniz piyade tümenini Orta Doğu'ya göndereceği aktarıldı.

Yedioth Ahronoth gazetesinin haberinde, kararın ABD Başkanı Donald Trump'ın kasımdaki ara seçimlerden sonra İran'a yeniden saldırı düzenleyecekleri yönündeki tehditlerinin ardından alındığı ileri sürüldü.

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The Hill gazetesi, USS Theodore Roosevelt'in bölgede bulunan gemilerden birinin yerini almak için Orta Doğu'ya doğru yola çıktığını yazdı. USS Theodore Roosevelt, 7 Ekim 2023 sonrasında Orta Doğu'ya gönderilmiş ve bir süre sonra rotasyon için ABD'ye dönmüştü.

Haber Girişi Muhammed Emin Akyıldırım - Editör

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