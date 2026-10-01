Trump'tan Hürmüz'de yeni savaş sinyali: Üçüncü uçak gemisi yola çıktı! "Onlarla barış sağlayabileceğimi düşünmüyorum"
ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik devam eden savaşla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. ABD Başkanı Donald Trump, "İran'la hiçbir zaman barış sağlanabileceğini düşünmüyorum" dedi. Bu konuşmanın ardından ABD'nin Orta Doğu'ya "USS Theodore Roosevelt" uçak gemisi ile bir deniz piyade tümeni daha gönderme kararı aldığı belirtildi.
ABD Başkanı Donald Trump, 28 Eylül'de Beyaz Saray'da ABD merkezli Time dergisine verdiği röportajda İran savaşı, İsrail ve Orta Doğu'ya ilişkin açıklamalarda bulundu.
"SAVAŞIN SÜRMESİNİ İSTEDİM"
İran savaşının başında bunun 6 ila 8 hafta süreceğini söylemesine rağmen savaşın 7. ayına girdiği ve bunun neden bu kadar uzun sürdüğü şeklindeki soru üzerine Trump, "Nükleer tesisleri vurduğumuzda, tesisler binlerce ton enkazın altında kaldı. Orada durabilirdim. Ancak bunun uygun olmayacağını düşündüm" dedi.
"ONLARLA GERÇEK BİR ANLAŞMA YAPMAK İSTİYORUM"
İran ile "gerçek bir anlaşma" yapmak istediklerini vurgulayan Trump, "O noktada durabilirdim ama daha ileri gitmeye karar verdim. Çünkü farklı bir şekilde yeniden baş göstermelerini istemedim" dedi.