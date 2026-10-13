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Trump’tan Husilere gözdağı: "Seçimlerden sonra burada olacağım ve bunu asla unutmayacağım"

Trump’tan Husilere gözdağı: "Seçimlerden sonra burada olacağım ve bunu asla unutmayacağım"

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Yemen’deki Husileri hedef aldı. 3 Kasım'da yapılacak ABD Kongre ara seçimleri yaklaşırken, Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırılarının artmasından rahatsız olduğunu belirten Trump, “Seçimlerden sonra burada olacağım ve bunu asla unutmayacağım." dedi.

Giriş Tarihi: 13 Ekim 2026 19:50 Son Güncelleme: 13 Ekim 2026 19:56

ABD Başkanı Trump, Truth Social hesabından yaptığı açıklamada, Yemen'deki Husileri hedef aldı. "Husiler, çok yanlış işler yapıyor. Bir yıl önce onları fena halde bombaladığımızda derslerini aldıklarını sanmıştım, üstelik onların isteği üzerine bombalamayı durdurmuştuk. Uzun bir süre sessiz kaldılar ama şimdi yeniden ortaya çıktılar." ifadelerini kullanan Trump, Husilerin İran'dan güç alarak Suudi Arabistan'a yönelik saldırılarını yoğunlaştırdığını kaydetti.

"PETROL FİYATLARINI KASTEN YÜKSELTMEYE ÇALIŞIYORLAR" ABD Başkanı, "İran'ın emriyle çok çirkin bir şekilde Suudi Arabistan'a saldırıyorlar ve muhtemelen ABD seçimlerinden önce petrol fiyatlarını kasten yükseltmeye çalışıyorlar. Bu hiç hoş değil." yorumunu yaptı.