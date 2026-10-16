Trump’tan idam kararında geri adım! Canlı yayınlanmayacak

ABD Başkanı Donald Trump, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Texas'taki Fort Hood Üssü'nde 2009'da 13 kişiyi öldüren eski ABD ordusu personeli Nidal Malik Hasan'ın infazının canlı yayınlanıp yayınlanmaması konusundaki kararı duyurdu.

İNFAZ, KURBANLARIN AİLELERİ TARAFINDAN İZLENEBİLECEK

Trump, Hasan'ın 13 kişiyi öldürmesi nedeniyle kurşuna dizilerek idam edilmeyi hak ettiğini belirterek, ABD'nin 'teröristleri' nasıl cezalandırdığını tüm dünyanın bilmesini istediğini bildirdi. İnfazın canlı yayınlanmasının 'pek çok iyi niyetli ve vicdanlı insan' tarafından uygun bulunmayıp izlenmeyeceğini aktaran Trump, "Hasan, planlandığı gibi kurşuna dizilerek idam edilecek ancak bu olay canlı yayınlanmayacak" ifadesini kullandı.

Trump, infazın kurbanların aileleri tarafından izlenebileceğini kaydetti.

Haber Girişi Zahit Yılmaz - Editör