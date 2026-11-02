Trump'tan İran açıklaması: "Anlaşma gerçekleşebilir"

ABD Başkanı Donald Trump seçimlerden önce katıldığı havuz açılışının konuşmasında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Trump İran'la yaşanan gerilime ilişkin, "Anlaşma yapmak istiyorlar. Bu gerçekleşebilir" dedi.

Trump’tan İran açıklaması: Anlaşma gerçekleşebilir
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ABD Başkanı Donald Trump seçimlerden önce katıldığı havuz açılışının konuşmasında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Trump İran'la yaşanan gerilime ilişkin yaptığı konuşmada şu ifadelere yer verdi:

"İran Anlaşma yapmak istiyor. Bu gerçekleşebilir"

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