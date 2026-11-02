Trump'tan İran açıklaması: "Anlaşma gerçekleşebilir"
ABD Başkanı Donald Trump seçimlerden önce katıldığı havuz açılışının konuşmasında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Trump İran'la yaşanan gerilime ilişkin, "Anlaşma yapmak istiyorlar. Bu gerçekleşebilir" dedi.
ABD Başkanı Donald Trump seçimlerden önce katıldığı havuz açılışının konuşmasında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Trump İran'la yaşanan gerilime ilişkin yaptığı konuşmada şu ifadelere yer verdi:
"İran Anlaşma yapmak istiyor. Bu gerçekleşebilir"