Trump’tan İran açıklaması: “İlişkiler verimli hale geliyor”

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile ilgili yapılan görüşmeler hakkında açıklamalarda bulundu. “Anlaşmaya varılana, onaylanana ve imzalanana kadar abluka tam olarak yürürlükte kalacaktır.” İfadelerine yer veren Trump, “İran ile ilişkimiz çok daha profesyonel ve verimli hale geliyor.” dedi.

Giriş Tarihi: 24 Mayıs 2026 17:43

ABD Başkanı Donald Trump, Orta Doğu'daki durumla ilgili açıklamalarda bulunarak İran ile ilişkilere de değindi. Trump açıklamasında, "Ülkemizin yaptığı en kötü anlaşmalardan biri, Barack Hüseyin Obama ve Obama Yönetiminin acemi üyeleri tarafından ortaya atılan ve imzalanan İran Nükleer Anlaşması'ydı. Bu, İran'ın nükleer silah geliştirmesine doğrudan bir yoldu.

"TEMSİLCİLERİME ACELE ETMEYİN DEDİM" Trump Yönetimi'nin İran ile şu anda müzakere ettiği anlaşma ise tam tersi! Müzakereler düzenli ve yapıcı bir şekilde ilerliyor ve temsilcilerime, zamanımız varken bir anlaşmaya acele etmemeleri konusunda talimat verdim.