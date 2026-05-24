Trump’tan İran açıklaması: “İlişkiler verimli hale geliyor”

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile ilgili yapılan görüşmeler hakkında açıklamalarda bulundu. “Anlaşmaya varılana, onaylanana ve imzalanana kadar abluka tam olarak yürürlükte kalacaktır.” İfadelerine yer veren Trump, “İran ile ilişkimiz çok daha profesyonel ve verimli hale geliyor.” dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Orta Doğu'daki durumla ilgili açıklamalarda bulunarak İran ile ilişkilere de değindi. Trump açıklamasında, "Ülkemizin yaptığı en kötü anlaşmalardan biri, Barack Hüseyin Obama ve Obama Yönetiminin acemi üyeleri tarafından ortaya atılan ve imzalanan İran Nükleer Anlaşması'ydı. Bu, İran'ın nükleer silah geliştirmesine doğrudan bir yoldu.

"TEMSİLCİLERİME ACELE ETMEYİN DEDİM"

Trump Yönetimi'nin İran ile şu anda müzakere ettiği anlaşma ise tam tersi! Müzakereler düzenli ve yapıcı bir şekilde ilerliyor ve temsilcilerime, zamanımız varken bir anlaşmaya acele etmemeleri konusunda talimat verdim.

Anlaşmaya varılana, onaylanana ve imzalanana kadar abluka tam olarak yürürlükte kalacaktır. Her iki taraf da zaman ayırmalı ve doğru olanı yapmalıdır. Hata olmamalı.

"İRAN İLE İLİŞKİMİZ VERİMLİ HALE GELİYOR"

İran ile ilişkimiz çok daha profesyonel ve verimli hale geliyor. Ancak, nükleer silah veya bomba geliştiremeyeceklerini veya temin edemeyeceklerini anlamaları gerekiyor. Ortadoğu'daki tüm ülkelere bugüne kadar verdikleri destek ve iş birliği için teşekkür etmek istiyorum.

Bu iş birliği, tarihi İbrahim Anlaşmaları'na taraf olan ülkeler arasına katılmalarıyla daha da güçlenecek ve belki de İran İslam Cumhuriyeti de katılmak isteyebilir! Bu konuya gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederim." İfadelerine yer verdi

Haber Girişi Serhat Kandiloğlu - Editör
