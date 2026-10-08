Trump’tan İran açıklaması: Ordularını yok ettik, petrol fiyatları hızla düşecek

ABD Başkanı Donald Trump, 3 Kasım'da yapılacak Kongre ara seçimleri kapsamında Texas'ta düzenlenecek seçim etkinliğine katılmak üzere Beyaz Saray'dan ayrıldığı sırada basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

"İRAN ORDUSUNU YOK ETTİK"

İran ile yaşanan sürece değinen Trump, Tahran yönetiminin nükleer güç haline gelmesine izin vermeme hedeflerine ulaştıklarını bildirdi. İran'ın nükleer silaha sahip olmaması yönündeki misyonu esasen tamamladıklarını vurgulayan Trump, İran ordusunu yok ettiklerini öne sürdü. Yaşanan mevcut durumun çok hızlı bir şekilde sonlanacağını dile getiren Trump, askeri sürecin kısa sürede tamamlanacağını ifade etti.

ABD iç pazarında yükselen benzin ve enerji fiyatlarına yönelik soruları da yanıtlayan Trump, İran ile savaşın sona ermesinin ardından piyasaların rahatlayacağını kaydetti. Trump, sürecin tamamlanmasıyla birlikte petrol ve benzin fiyatlarının da süratle gerileyeceği değerlendirmesinde bulundu.

Haber Girişi Zahit Yılmaz - Editör