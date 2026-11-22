Trump, İranlı yetkililerin ABD'de 3 Kasım'da yapılan ara seçimler öncesine kıyasla daha saldırgan bir tutum sergilediğini savunarak, müzakerecileri "profesyonel step dansçıları" olarak nitelendirdi.

"YÜRÜTÜLEN GÖRÜŞMELER ANLAMSIZ"

İranlı yetkililerin sürekli konuştuğunu ancak somut bir adım atmadığını öne süren Trump, yürütülen görüşmelerin "anlamsız" olduğunu söyledi.