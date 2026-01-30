Trump’tan İran'a yeni tehdit! Venezuela’daki filodan daha büyük bir filomuz gidiyor”

Haberler

ABD Başkanı Trump, İran'la yaşanan gerilime ilişkin tehdit niteliğinde açıklamalarda bulundu. Trump, “Şu anda İran’a doğru giden ve Venezuela’daki filodan daha büyük bir filomuz var, eğer İran ile bir anlaşma yaparsak harika olur, yapmazsak ne yapacağımıza bakarız” dedi.

30 Ocak 2026

"UMARIM KULLANMAK ZORUNDA KALMAYIZ" DEMİŞTİ ABD Başkanı Donald Trump, İran'a uyarıda bulunarak, "Şu anda İran'a giden çok büyük ve çok güçlü gemilerimiz var, umarım kullanmak zorunda kalmayız" dedi. ABD Başkanı Trump, eşi Melania Trump'ın 'Melania' isimli belgesel filminin Trump-Kennedy Center'daki galası öncesinde gazetecilerin sorularını cevapladı. İran ile yakın zamanda bir temas kurup kurmadığına ilişkin soruya yanıt veren Trump, Tahran yönetimiyle hem görüştüğünü hem de yeni görüşmeler planladığını teyit etti.