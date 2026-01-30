Trump’tan İran'a yeni tehdit! Venezuela’daki filodan daha büyük bir filomuz gidiyor”
ABD Başkanı Trump, İran'la yaşanan gerilime ilişkin tehdit niteliğinde açıklamalarda bulundu. Trump, “Şu anda İran’a doğru giden ve Venezuela’daki filodan daha büyük bir filomuz var, eğer İran ile bir anlaşma yaparsak harika olur, yapmazsak ne yapacağımıza bakarız” dedi.
"UMARIM KULLANMAK ZORUNDA KALMAYIZ" DEMİŞTİ
ABD Başkanı Donald Trump, İran'a uyarıda bulunarak, "Şu anda İran'a giden çok büyük ve çok güçlü gemilerimiz var, umarım kullanmak zorunda kalmayız" dedi. ABD Başkanı Trump, eşi Melania Trump'ın 'Melania' isimli belgesel filminin Trump-Kennedy Center'daki galası öncesinde gazetecilerin sorularını cevapladı. İran ile yakın zamanda bir temas kurup kurmadığına ilişkin soruya yanıt veren Trump, Tahran yönetimiyle hem görüştüğünü hem de yeni görüşmeler planladığını teyit etti.
Bölgeye sevk edilen donanma gücüne dikkat çekerek Tahran'a gözdağı veren Trump, "Şu anda İran'a giden çok büyük ve çok güçlü gemilerimiz var, umarım kullanmak zorunda kalmayız" ifadelerini kullandı. İran yönetimine iki temel şart koştuğunu belirten Trump, "Onlara iki şey söyledim: Birincisi asla nükleer silah olmayacak, ikincisi ise protestocuları öldürmeyi bırakın. Binlerce insanı öldürüyorlar. İki hafta önce 837 idamın gerçekleşmesini engelledim ancak artık onların da somut adımlar atması gerekiyor" değerlendirmesinde bulundu.