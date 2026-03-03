Haberler

Trump’tan İran değerlendirmesi: “Kelimenin tam anlamıyla sınırsız stoğumuz var”

ABD Başkanı Donald Trump, İran savaşına yönelik yetki tartışmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu. "Kongre'den savaş yetkisi talep etme niyetinde olmadığını" belirten Trump, onaya ihtiyacı olmadığını savundu. Trump İran’a ilişkin ise saldırıların haftalarca sürebileceğini dile getirirken, “Kelimenin tam anlamıyla sınırsız stoğumuz var."

Giriş Tarihi: 03 Mart 2026 19:55 Son Güncelleme: 03 Mart 2026 20:11

ABD Başkanı Trump, Amerikan "Real Clear Politics" adlı haber platformuna verdiği mülakatta, İran savaşına yönelik yetki tartışmalarını değerlendirdi. Trump, Cumhuriyetçilerin hem Senato'da hem de Temsilciler Meclisi'nde çoğunluğa sahip olmasına rağmen "Kongre'den savaş yetkisi talep etme niyetinde olmadığını" vurguladı.

ABD Başkanı, İran'la savaş için yetki talep edip etmeyeceği sorusuna, "Hayır, hiç sanmıyorum." yanıtını verdi. Trump, İran'a yönelik saldırılarda şu ana dek çok başarılı olduklarını ve bunu yapmak için onay almalarına gerek olmadığını savundu. ABD'de başka bir ülkeye savaş ilan etme yetkisini Kongre'ye veren "Savaş Yetkileri Yasası"nı devreye sokmak ve Trump'ın Kongre onayı olmaksızın İran'la savaşa girmesini önlemek isteyen Demokratlar ve bazı Cumhuriyetçilerin çabaları devam ederken Trump'ın bu açıklaması dikkat çekti.