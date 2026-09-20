Trump'tan İran için 3 farklı senaryo: "Çok yakında çok büyük şeyler olacak"
ABD Başkanı Donald Trump, İran politikasına ilişkin karar aşamasında olduğunu belirterek masada anlaşma yapmaktan ülkeyi tamamen yok etmeye veya ekonomik çürümeye bırakmaya kadar üç farklı senaryonun bulunduğunu söyledi. Trump, "Çok da uzak olmayan bir gelecekte çok büyük şeyler olacak” ifadelerini kullandı.
Beyaz Saray ile Tahran hattında tansiyon yeniden yükselirken, ABD Başkanı Donald Trump'tan Orta Doğu'daki dengeleri değiştirecek kritik bir İran açıklaması geldi. Trump, ABD basınına yaptığı açıklamada, İran konusunda şu anda karar verme aşamasında olduğunu söyledi.
"USLU DURSALAR İYİ OLUR"
Çok da uzak olmayan bir gelecekte çok büyük şeyler yaşanacağını aktaran Trump, "İran'la bir anlaşma yapıp yapmama ya da İran'ı ortadan kaldırma seçeneklerini değerlendiriyorum. Masadaki seçenekler İran'ı tamamen yok etmek, ekonomik olarak çürümeye bırakmak ya da bir anlaşma yapmak. Uslu dursalar iyi olur" ifadelerini kullandı.
PEZEŞKİYAN İLE GÖRÜŞME SİNYALİ
Trump, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile görüşmeye açık olduğunu da kaydetti.
Öte yandan, İran basını, Pezeşkiyan'ın, son ana kadar bir değişiklik yaşanmaması halinde ABD'ye gitmesinin planlandığını duyurdu.