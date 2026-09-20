Trump'tan İran için 3 farklı senaryo: "Çok yakında çok büyük şeyler olacak"

Beyaz Saray ile Tahran hattında tansiyon yeniden yükselirken, ABD Başkanı Donald Trump 'tan Orta Doğu'daki dengeleri değiştirecek kritik bir İran açıklaması geldi. Trump, ABD basınına yaptığı açıklamada, İran konusunda şu anda karar verme aşamasında olduğunu söyledi.

"USLU DURSALAR İYİ OLUR"

Çok da uzak olmayan bir gelecekte çok büyük şeyler yaşanacağını aktaran Trump, "İran'la bir anlaşma yapıp yapmama ya da İran'ı ortadan kaldırma seçeneklerini değerlendiriyorum. Masadaki seçenekler İran'ı tamamen yok etmek, ekonomik olarak çürümeye bırakmak ya da bir anlaşma yapmak. Uslu dursalar iyi olur" ifadelerini kullandı.