Trump’tan İran mesajı: “İran anlaşma istiyor ama bu benim kabul edeceğim bir anlaşma değil”

Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İran'a karşı yürütülen operasyonlardaki başarıların basın tarafından kasıtlı olarak görmezden gelindiğini savundu.

"İRAN TAMAMEN YENİLGİYE UĞRATILDI"

Trump paylaşımında, "Yalan haber medyası, ABD ordusunun İran'a karşı ne kadar başarılı olduğunu haber yapmaktan nefret ediyor. İran tamamen yenilgiye uğratıldı ve bir anlaşma istiyor; ama bu benim kabul edeceğim bir anlaşma değil." ifadelerini kullandı.