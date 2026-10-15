Trump’tan İran saldırısı sızıntısına sert tepki: Bunu yapanlar vurulmalı

ABD Başkanı Donald Trump, 3 Kasım seçimleri yaklaşırken Arizona'da düzenlenen mitingde gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bir süre önce B-2 bombardıman uçaklarının "İran'a yönelik saldırılar" için gönderildiğini belirten Trump, ancak saldırı yapılmadan bu bilginin sızdırıldığını ifade etti.

Trump, sızıntının CNN ve New York Times gibi bazı medya kuruluşlarında çıktığını ve İranlıların saldırıdan haberdar olduğunu dile getirerek, "Birisi sızdırdı. Bu kişiler hapse girip ömür boyu hapiste olmalılar. Ancak bana kalırsa, bu sızıntıyı yapanlar vurulmalı. Eskiden sızıntı yapanları vururduk." dedi.