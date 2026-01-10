Trump'tan İran mesajı: Hazırız diyerek duyurdu! ABD basınından saldırı açıklaması
ABD Başkanı Donald Trump, İran'daki olaylara ilişkin yeni açıklamalarda bulundu. Trump, İran için, 'ABD yardım etmeye hazır' ifadelerini kullandı.
ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından İran'a yönelik paylaşımda bulundu.
Trump, paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "İran, belki de hiç olmadığı kadar özgürlüğe bakıyor. ABD yardım etmeye hazır!!!"
ABD basını ise konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Ordu hava saldırısı planlıyor" ifadelerini kullandı.